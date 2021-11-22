Члены Вышеградской группы обсудят кризис на польско-белорусской границе в Будапеште

Варшава, 22 ноября. Кризисная ситуация с беженцами на польско-белорусской границе станет центральной темой очередной встречи представителей стран — членов Вышеградской группы. Инициатором переговоров выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

О стремлении Моравецкого собрать за столом переговоров представителей Польши, Чехии, Словакии и Венгрии сообщил пресс-секретарь варшавского кабмина Петр Мюллер. По словам чиновника, встреча пройдет в рамках «европейского турне» премьер-министра, в ходе которого польский политик намерен обсудить с лидерами стран коллективного Запада «угрозу с востока».

«Завтра новая встреча Вышеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией», — подчеркнул Мюллер.

На фоне усложнившейся миграционной обстановки официальная Варшава рассматривает вопрос о полном закрытии границ с Белоруссии, однако политолог Богдан Безпалько предостерег Польшу от этого решения, предупредив о его последствиях. В отношении самих застрявших на границе ЕС беженцев, как пишет НСН, западные силовики активно используют водометы и различные боеприпасы.