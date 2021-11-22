Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:03
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
12:49
Происшествия
Самарские таможенники пресекли доставку контрафактных футбольных мячей в Москву
Все новости

Члены Вышеградской группы обсудят кризис на польско-белорусской границе в Будапеште

Политика
Члены Вышеградской группы обсудят кризис на польско-белорусской границе в Будапеште
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Варшава, 22 ноября. Кризисная ситуация с беженцами на польско-белорусской границе станет центральной темой очередной встречи представителей стран — членов Вышеградской группы. Инициатором переговоров выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

О стремлении Моравецкого собрать за столом переговоров представителей Польши, Чехии, Словакии и Венгрии сообщил пресс-секретарь варшавского кабмина Петр Мюллер. По словам чиновника, встреча пройдет в рамках «европейского турне» премьер-министра, в ходе которого польский политик намерен обсудить с лидерами стран коллективного Запада «угрозу с востока».

«Завтра новая встреча Вышеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией», — подчеркнул Мюллер.

На фоне усложнившейся миграционной обстановки официальная Варшава рассматривает вопрос о полном закрытии границ с Белоруссии, однако политолог Богдан Безпалько предостерег Польшу от этого решения, предупредив о его последствиях. В отношении самих застрявших на границе ЕС беженцев, как пишет НСН, западные силовики активно используют водометы и различные боеприпасы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Члены Вышеградской группы обсудят кризис на польско-белорусской границе в Будапеште
беженцы белоруссия польша граница вышеградская группа
Комментировать