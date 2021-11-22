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ВОЗ передала мигрантам на границе Белоруссии и Польши первую гумпомощь

Политика
ВОЗ передала мигрантам на границе Белоруссии и Польши первую гумпомощь
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Минск, 22 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила в центр «Брузги» первую гуманитарную помощь. Об этом сообщил руководитель проекта в офисе ВОЗ в белорусской столице Олег Дубовик.

На границе между Белоруссии и Евросоюзом остаются тысячи мигрантов, которые надеются попасть на территорию стран-членов объединения. ВОЗ передала беженцам первую гумпомощь. Груз будет полезен нелегалам с точки зрения профилактики коронавируса, пояснил Дубовик в беседе с РИА Новости.

«Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряженную ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу», — сказал руководитель проекта.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал о застрявших в Белоруссии более десяти тысяч мигрантов, передает Национальная служба новостей. По его словам, из них 400 человек вернулись из республики в Афганистан.

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