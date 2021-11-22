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Джигурда заступился за Полину Гагарину в споре о плагиате по поводу песни «Кукушка»
Шоу-бизнес
Джигурда заступился за Полину Гагарину в споре о плагиате по поводу песни «Кукушка»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Чем больше людей поет песни Виктора Цоя, тем лучше, поскольку хорошие песни должны быть всегда на слуху. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Ранее стало известно, что композитор Игорь Крутой примет участие в разбирательствах по поводу подозрений в плагиате аранжировки кавера на песню «Кукушка».

«Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в том, что она спела песню Цоя «Кукушка», совершила плагиат, исполнив ее в манере Кормухиной, и подала за это в суд. Шесть заседаний уже прошло. Я увидел сообщение в новостях об этой истории и специально послушал обе версии: песню «Кукушка» в исполнении как Кормухиной, так и Гагариной. Вариант Гагариной мне нравится гораздо больше, чем то, что хорошо, талантливо сделала Ольга Кормухина», — сообщил артист.

Никита Джигурда также отметил, что, по его мнению, претензии к певице по поводу каких-либо нарушений не обоснованы.

«Я полностью на стороне Полины Гагариной. Никакого плагиата. Она великолепно исполнила песню. В интернете есть ролик, где иностранцы слушают ее и восхищаются», — сказал собеседник ФАН.

Джигурда заступился за Полину Гагарину в споре о плагиате по поводу песни «Кукушка»
Nation News / Ярослава Астафьева

В завершение он добавил, что приветствует стремление артистов исполнять культовые композиции.

«Чем больше людей поет песни Виктора Цоя, тем лучше. В том и смысл, чтобы хорошие песни были на слуху», — подытожил актер.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, что объединился с депутатом Виталием Милоновым для защиты граффити певца Игоря Талькова в Петербурге. Он также отметил, что любимый миллионами россиян артист погиб 30 лет назад, но в стране до сих пор нет ни одного музея или памятника этому человеку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джигурда заступился за Полину Гагарину в споре о плагиате по поводу песни «Кукушка»
джигурда гагарина кукушка кормухина
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