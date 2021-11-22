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Прощание с актрисой Ниной Руслановой состоится 24 ноября

Общество
Прощание с актрисой Ниной Руслановой состоится 24 ноября
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 22 ноября. Поклонники творчества актрисы Нины Руслановой смогут проститься с ней 24 ноября в Доме кино.

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

«Прощание пройдет 24 числа в Доме кино в 11.00 [по московскому времени]», — цитирует ее РИА Новости.

Русланова скончалась на 76-м году жизни 21 ноября. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Звезда советского кинематографа сыграла роли в более 140 фильмах. Массовый зритель знает ее по картинам «Короткие встречи», «Афоня» и «Мой друг Иван Лапшин».

Печальную новость о смерти актрисы сообщил Стас Садальский. Он опубликовал пост в Instagram.

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