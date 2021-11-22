Зенитные комплексы С-400 и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Крыму

Симферополь, 22 ноября. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по уничтожению крылатых ракет условного противника.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в ходе плановых маневров расчетами боевых комплексов были выполнены задачи по поиску и уничтожению воздушных целей. Отмечается, что условные крылатые ракеты «противника» были смоделированы электронным способом.

«Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ провел тренировку по отражению атаки БПЛА условного противника в пунктах базирования кораблей Черноморского флота. Стоит отметить, что обстановка в Черном море остается напряженной из-за постоянных провокаций со стороны западных военных, передает Infox.