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Зенитные комплексы С-400 и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Крыму

Армия
Зенитные комплексы С-400 и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Крыму
Пресс-служба ЗВО

Симферополь, 22 ноября. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по уничтожению крылатых ракет условного противника.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в ходе плановых маневров расчетами боевых комплексов были выполнены задачи по поиску и уничтожению воздушных целей. Отмечается, что условные крылатые ракеты «противника» были смоделированы электронным способом.

«Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ провел тренировку по отражению атаки БПЛА условного противника в пунктах базирования кораблей Черноморского флота. Стоит отметить, что обстановка в Черном море остается напряженной из-за постоянных провокаций со стороны западных военных, передает Infox.

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учения крым с-400 панцирь
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