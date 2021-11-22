Tencent: ВМФ РФ поверг в панику НАТО противолодочными учениями в Баренцевом море

Пекин, 22 ноября. Страны НАТО заметно занервничали после того, как ВМФ РФ успешно провел противолодочные учения в акватории Баренцева моря, заявили журналисты из Китая.

В публикации китайского издания Tencent говорится, что несколько дней назад Северный флот РФ отработал торпедные стрельбы в рамках учений, в которых был задействован атомный подводный крейсер. В Китае предполагают, что эти маневры следует трактовать как ответные действия на агрессивное поведение американцев и их союзников по НАТО в Черном море, передает «ПолитРоссия».

«Ранее США вместе с другими странами НАТО направили большое количество своих кораблей в Черное море для военных учений. Кроме того, в последнее время Североатлантический альянс стал часто направлять бомбардировщики и самолеты-разведчики к российской границе», – говорится в статье.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты рассказали, что НАТО испугалась маневров российского флота в Баренцевом море. По их словам, поводом для переживаний стало то, что Западу неизвестно, с какой именно подлодки осуществлялся запуск торпеды. Этот факт поверг в панику западных военных.

«Действия России в Баренцевом море вызвали шок у стран-участниц Альянса», – пишет издание.

Дело в том, что в текущем году Северный флот получил на вооружение подводную лодку «Казань» проекта «Ясень-М». Она оснащена крылатыми ракетами и современным электронным оборудованием, которое позволяет ей выполнять миссии практически по всему миру.

Ранее сообщалось, что новейшие российские подлодки «Ясень» обладают внушительным арсеналом, благодаря которому они могут противостоять любой угрозе. Эксперты отмечают, что в развитии флота РФ делает ставку не на количество, а на качество вооружения, передает Infox.