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Врачи обнаружили заражение на месте ожогов пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 11:20
Общество
Врачи обнаружили заражение на месте ожогов пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 22 ноября. Врачи проводят интенсивную терапию пострадавшей при пожаре певице и актрисе Марине Хлебниковой. Медики обнаружили заражение на месте ее ожогов.

Хлебникова продолжает лечение в московской клинике после трагического инцидента в собственной квартире. Состояние исполнительницы после пожара оценивается как тяжелое. Тем не менее, она дышит самостоятельно после отключения от аппарата ИВЛ.

По данным Telegram-канала Mash, певица по-прежнему находится в искусственной коме. Температура тела певицы удерживается на 39 градусах. Тест на коронавирус не дал положительный результат.

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здоровье артистка хлебникова
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