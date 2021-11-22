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Личный врач Саакашвили счел необходимым привлечение психиатра и психолога для его лечения

Политика
Личный врач Саакашвили счел необходимым привлечение психиатра и психолога для его лечения
ФБА «Экономика сегодня»  /  Петро Панч

Тбилиси, 22 ноября. Дальнейшее лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может предполагать участие психиатра и психотерапевта, заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Экс-главу государства арестовали в начале октября и поместили в тюрьму. Почти в тот же момент Саакашвили объявил голодовку, из которой позднее ему пришлось выйти. Сейчас Саакашвили проходит лечение, его врач сообщил, что восстановление проходит нормально, но у политика наблюдаются неврологические проблемы. Кипшидзе предложил привлечь психолога и психиатра для его лечения.

«У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации», — пояснил медик в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось о выходе Саакашвили из голодовки, передает Национальная служба новостей. В издании отмечается, что сейчас политик принимает пищу по разработанной схеме. Также экс-президента перевели в военный госпиталь для лечения.

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