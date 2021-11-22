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Политолог Лозанский: встреча Путина и Байдена может предотвратить третью мировую войну

Политика
Политолог Лозанский: встреча Путина и Байдена может предотвратить третью мировую войну
youtube.com  /  Prt Scr Тихомиров Павел

Москва, 22 ноября. Встреча лидеров России и США — Владимира Путина и Джо Байдена — способна предотвратить третью мировую войну. Об этом рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По словам Лозанского, столкновение интересов двух государств уже ведется на политическом, экономическом и информационном фронтах. Однако проведение трехсторонней встречи президентов США, России и Китая, своеобразной «Ялтинской конференции 2.0», на данный момент является более значимой целью, считает он.

«Нынешняя конфигурация сил в мире говорит о том, что только учет взаимных интересов всех трех держав сможет помочь избежать худшего сценария», — подчеркнул Лозанский в разговоре с «Лентой.ру».

Стоит отметить, что саммит российского главы государства и его американского коллеги, по словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, может пройти в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Россия ведет диалог с Соединенными Штатами, в ходе которого даются разъяснения по Украине. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Кроме того, дипломат отметил, что для контактов Путина и Байдена необходима основательная подготовка, передавала Национальная служба новостей.

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