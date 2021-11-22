Группа альпинисток начала восхождение на самую высокую гору Боливии

Представительницы индейской народности аймара планируют подняться на вершину вулкана Саджама, высота которого достигает 6 500 метров. Цель восхождения — призвать мир к расширению прав и возможностей женщин.

Группа альпинисток, представляющих небольшую индейскую народность аймара, затеяли смелую миссию — восхождение на самую высокую гору Боливии. Саджама — это потухший стратовулкан, высота которого достигает 6 500 метров. Женщины переоделись в национальные костюмы и отправились в нелегкий путь.

«Мне 56 лет, я уже участвовала в восхождениях. Я увлеклась альпинизмом, когда мне было примерно 30 лет. Около шести лет назад я уже поднималась на вулкан Саджама, это будет мое второе восхождение», — сказала одна из участниц похода Дора Магуэно.

Кампанию альпинисткам составили два горных гида. Их задача — помогать женщинам в технических вопросах, а также следить за состоянием их здоровья. Цель миссии активисток — остановить гендерное неравенство. Достигнув вершины, женщины планируют прокричать этот призыв с горы.

«Наша цель — достичь вершины. Этим походом мы хотим сделать важное заявление — призвать мир остановить насилие в отношении женщин и детей. Это наша миссия», — заявила альпинистка.

Проект восхождения был поддержан структурой «ООН-женщины», он является частью глобального движения «UNITE», направленного на прекращение насилия в отношении женщин и детей.