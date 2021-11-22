Режиссер Бортко рассказал о сложном характере актрисы Нины Руслановой

Знаменитый режиссер, народный артист России Владимир Бортко поделился в беседе с ФАН воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой. 21 ноября она скончалась на 76 году жизни. В фильме Бортко «Собачье сердце» легендарная Русланова виртуозно воплотила на экране образ кухарки профессора Преображенского.

«Это был замечательный человек и замечательная актриса. У нее был очень сложный характер, как, собственно, и ее жизнь. Вы помните, что она была из детдома. Но тем не менее именно этот сложный характер позволял ей делать неординарные роли. Везде, где бы она не появлялась, — это было событие. Это было яркое воплощение актерского таланта. Нам будет не хватать ее изумительного таланта. Она занимала особое место в нашем искусстве», — сказал Владимир Бортко.

facebook.com / Vladimir Bortko

Режиссер напомнил, что Русланова снималась в пяти его картинах — работать с ней всегда было интересно. Также Владимир Бортко отметил, что в последнее время их пути с актрисой не пересекались, в том числе и потому, что жили они в разных городах.

Впервые на экранах Нина Русланова появилась в 1967 году в роли Киры Муратовой в картине «Короткие встречи». Партнером артистки в этом фильме был поэт и актер Владимир Высоцкий. С тех пор Русланова сыграла в более чем 150 фильмах.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Нина Русланова после продолжительной болезни скончалась в Москве.