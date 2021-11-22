Подписчики оценили фотографии актрисы Агаты Муцениеце с пляжа

Актриса Агата Муцениеце в одном из недавних интервью призналась, что спустя некоторое время после развода с бывшим супругом актером Павлом Прилучным, сыгравшим главную роль в сериале «Мажор», она была близка с другим мужчиной, пишет Teleprogramma.pro. Актриса из фильма «Тобол» призналась, что даже пыталась построить новые отношения, но впоследствии поняла, что поторопилась. Агата рассказала, что чувствовала себя не в своей тарелке, когда дело дошло до близости.

Но руки она не опускает. Сейчас она по-прежнему одна, но поклонников у артистки масса. Она радует их своими снимками. Яркий пример — фотографии артистки из отпусков. На своей странице в Instagram актриса опубликовала пляжное фото. Экс-жена Павла Прилучного эротично стиснула бедра, изящно продемонстрировав фигуру.

«Прилучный по старой памяти-то пребывал в неистовстве, узнав, что его бывшая увлеклась другим?»; «У него свои дела и другие отношения! Оба свободны, с кем хотят, с тем и встречаются», — написали подписчики.

instagram.com / @agataagata

Ранее адвокат Муцениеце Жанна Маргулис рассказывала об отношениях актрисы с Прилучным после развода. По ее словам, они «наладили диалог».