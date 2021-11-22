Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:43
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
20:36
Армия
Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
20:36
Общество
Российские биофизики из МГУ придумали способ дезактивации коронавируса с помощью света
20:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала поклонникам трехмесячного сына от Ильи Авербуха
Все новости

Подписчики оценили фотографии актрисы Агаты Муцениеце с пляжа
Шоу-бизнес
Подписчики оценили фотографии актрисы Агаты Муцениеце с пляжа
instagram.com  /  @agataagata

Актриса Агата Муцениеце в одном из недавних интервью призналась, что спустя некоторое время после развода с бывшим супругом актером Павлом Прилучным, сыгравшим главную роль в сериале «Мажор», она была близка с другим мужчиной, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса из фильма «Тобол» призналась, что даже пыталась построить новые отношения, но впоследствии поняла, что поторопилась. Агата рассказала, что чувствовала себя не в своей тарелке, когда дело дошло до близости. 

Но руки она не опускает. Сейчас она по-прежнему одна, но поклонников у артистки масса. Она радует их своими снимками. Яркий пример — фотографии артистки из отпусков. На своей странице в Instagram актриса опубликовала пляжное фото. Экс-жена Павла Прилучного эротично стиснула бедра, изящно продемонстрировав фигуру.

«Прилучный по старой памяти-то пребывал в неистовстве, узнав, что его бывшая увлеклась другим?»;

«У него свои дела и другие отношения! Оба свободны, с кем хотят, с тем и встречаются»,  — написали подписчики.

Муцениеце в трусах с прорезями вышла на пляж, восхитив поклонников
instagram.com / @agataagata

Ранее адвокат Муцениеце Жанна Маргулис рассказывала об отношениях актрисы с Прилучным после развода. По ее словам, они «наладили диалог».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Подписчики оценили фотографии актрисы Агаты Муцениеце с пляжа
развод инстаграм купальник прилучный агата муцениеце
Комментировать