Украинский журналист Гордон: рейтинги президента Зеленского занижает его окружение

Киев, 22 ноября. Падающие рейтинги президента Украины Владимира Зеленского не оставили неравнодушным скандального журналиста Дмитрия Гордона. По мнению знаменитости, в авторитете главы государства виновато окружение бывшего комедианта.

Об ответственности сторонников экс-артиста «Квартала 95» за обвал рейтингов власти Гордон заявил в интервью журналу «Новое время». Обстановка в высоких кабинетах Киева и рейтинги Зеленского вывели из себя скандального журналиста, и он, не стесняясь в выражениях, «прошелся» по украинскому политическому истеблишменту.

«Я постоянно задаю ему вопросы через средства массовой информации и лично. Почему вокруг него столько идиотов? — спрашиваю я. Почему они позорят его и опускают рейтинг партии? Почему (экс-президент Грузии Михаил. — Прим. ФАН) Саакашвили говорит о том, что ежегодно воруют из госбюджета $37 млрд, а (госсекретарь США Энтони. — Прим. ФАН) Блинкен говорит: $40 млрд воруют ежегодно из бюджета? Почему никто не отвечает на этот вопрос? Кто ворует?» — негодует Дмитрий Гордон.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

Гордон объяснил, что главная проблема подобных заявлений заключается именно в том, что никто из окружения Зеленского не торопится на них отвечать. Сторонники одиозного украинского лидера предпочитают стыдливо молчать и не предпринимать никаких действий, чем еще сильнее дискредитируют власть, заключил Дмитрий Гордон.

Украинская общественность все более открыто рефлексирует на тему избрания Владимира Зеленского президентом страны. Ранее известный журналист Дмитрий Ковалевич отметил, что победу на выборах бывшему комедианту принес его актерский талант. Также политик оказался в центре скандала, когда, как пишет НСН, национальный регулятор запретил кинокомедию «Ржевский против Наполеона», где президент Украины исполнил роль французского полководца.