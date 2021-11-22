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Премьер-министр Ливии подал документы для регистрации на выборы президента

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 10:58
Весь мир
Премьер-министр Ливии подал документы для регистрации на выборы президента
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 22 ноября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба посетил столичный офис Высшей избирательной комиссии. Он зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах.

Сотрудники ВИК приняли документы для первичной проверки. Тем не менее, согласно закону о выборах, Абд аль-Хамид Дабиба не может войти в список кандидатов в президенты, поскольку это противоречит статье №12. Положение гласит, что государственный служащий и военный обязан сложить полномочия не позднее чем за три месяца до процесса голосования, намеченного на 24 декабря.

Премьер-министр не выполнил этого условия. Его регистрация на выборы в качестве претендента станет нарушением законодательства Ливии.

Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, всячески пытается пробиться на выборы. Он провел опрос среди населения 9 муниципалитетов страны через Google-сервис. Согласно результатам, более 85% респондентов хотят, чтобы глава кабмина участвовал в плебисците.

Также премьер заявил, что может надавить на Палату представителей и избирком ради регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Местные СМИ связали его с недавней кибератакой на официальную страницу ВИК в Facebook.

Ранее руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей осудил Абд аль-Хамида Дабибу за угрозы сорвать президентские и парламентские выборы. По его словам, политика следует наказать санкциями, о которых говорилось по итогам Парижской конференции по Ливии.

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выборы ливия дабиба
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