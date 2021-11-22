Боевики на западе Ливии задержали будущего кандидата в президенты

Триполи, 22 ноября. Службы безопасности арестовали бизнесмена Хасана Татанаки в международном аэропорту Митига. Об инциденте сообщили местные СМИ.

Ливиец накануне вернулся в страну для участия в президентских выборах, намеченных на 24 декабря. Он намеревался лично отнести документы в столичное отделение избиркома. О выдвижении кандидатуры Татанаки объявил в минувший четверг, находясь за рубежом.

Источники СМИ не раскрывают подробностей ареста и лиц, стоявших за инцидентом. При задержании бизнесмену не предъявили обвинений со стороны судебных органов. По предварительной информации, бойцы связаны с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой.

По некоторым данным, Хасана Татанаки уже отпустили. Это произошло спустя несколько часов после того, как его увезли из Митиги в неизвестном направлении.

Событие прокомментировал депутат ливийской Палаты представителей Али ат-Тикбали. Он раскритиковал метод исключения участников из президентской гонки, путем произвольных задержаний.

«Арест любого кандидата или желающего баллотироваться означает, что государство не поднимется до тех пор, пока все в нем контролируется пресловутыми группировками», – заявил парламентарий.

إن القبض على أي مرشح أو راغب في الترشح ينبئ بأن الدولة لن تقوم ما دام كل بقعة فيها تتحكم بها ميليشيا جاهلة. — Ali Tekbali (@Beebboa) November 21, 2021

В обращении к гражданам Ливии, опубликованном на прошлой неделе, Хасан Татанаки назвал отсутствие совести у чиновников причиной кризисов. Политик также указал на необходимость избавиться от разбросанных по стране боевиков, подчеркнув, что «такую ситуацию нельзя больше терпеть».

Число кандидатов, которые до вечера субботы подали документы на участие в президентских выборах, превысило 30. По сообщению Высшей национальной избирательной комиссии, 22 из них баллотируются в Триполи, 7 — в Бенгази и 3 — в Сабхе.