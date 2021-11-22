Сенатор Климов не исключил появления новых законопроектов об иноагентах

Москва, 22 ноября. Нормы отечественного законодательства, касающиеся деятельности лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов, могут быть пересмотрены. Об этом заявил член Совфеда Андрей Климов.

Комментарий политика приводит РИА Новости. Как отметил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, высший законодательный орган России рассматривает сразу несколько сценариев пересмотра национального законодательства.

Во-первых, порядок применения норм закона об иностранных агентах может быть усложнен. Во-вторых, сами законы, касающиеся контроля деятельности лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью на иностранные средства, могут стать жестче. Также законодатель не исключил возможность появления принципиально новых законопроектов в этой сфере.

Деятельность члена Совфеда Андрея Климова по защите российской политической жизни от иностранного вмешательства ранее была отмечена наградами. Так, постановлением ЦИК от 16 ноября законодателю присвоена медаль за оказанную помощь в организации и проведении парламентских выборов.