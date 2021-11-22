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Тонкий намек: ВКС России и ВВС Китая дали ответ на тайваньский вопрос

Весь мир
Тонкий намек: ВКС России и ВВС Китая дали ответ на тайваньский вопрос
wikipedia.org  /  Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Очередное совместное воздушное патрулирование провели летчики российских ВКС и ВВС НОАК. Япония раньше всех на своих информационных ресурсах разместила материалы, раскрывающие маршруты полета совместной российско-китайской группы дальних ракетоносцев, которые недавно решали поставленные задачи в «зоне опознавания» противовоздушной обороны Страны восходящего солнца и Южной Кореи. Всего партнерами было задействовано не менее 18 самолетов.

Подобные вылеты ВКС России и ВВС НОАК уже осуществлялись, однако данный полет серьезно насторожил иностранных военных наблюдателей, заставив их искать ответы на ситуацию, которая ранее никогда не наблюдалась. Дело в том, что на одном из участков маршрута два китайских бомбардировщика-ракетоносца Н-6К, идущие в группе с двумя российскими Ту-95МС, прошли через воздушное пространство РФ на юге Приморского края. Соответственно, впервые и российские ракетоносцы прошли через воздушное пространство Китая.

Совместный полет

Согласно информации, озвученной Минобороны России, Ту-95МС, поднявшись с авиабазы «Украинка» в Амурской области, пересекли государственную границу РФ и прошли над китайской провинцией Хэйлунцзян, где к ним примкнули два Н-6К, взлетевшие с аэродрома Яньцзи. Далее совместная ракетоносная группа повернула на восток и, пройдя над территорией Российской Федерации, вошла в воздушное пространство акватории Японского море — там она была взята под охрану двумя истребителями Су-35С из состава 22-го истребительного авиационного полка, дислоцированного в районе Владивостока.

Дальнее радиолокационное обеспечение и управление, согласно представленной Минобороны РФ схеме, над Японским морем осуществлял самолет ДРЛО А-50 из состава 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава. Обойдя к востоку острова Токто (или Лианкур), оспариваемые Сеулом и Токио, группа вошла в воздушное пространство над Восточно-Китайским морем.

Здесь ее прикрывали ВВС НОАК, задействовавшие три самолета дальнего радиолокационного дозора KJ-500 и KJ-2000 и четыре пары истребителей Су-30, расположение районов и времени дежурства в воздухе которых обеспечивало последовательное прикрытие ракетоносцев. Далее авиагруппа прошла к северо-востоку от спорного архипелага Сенкаку (на него претендуют Китай, Япония и Тайвань), где развернулась и легла на обратный курс. Китайские бомбардировщики ушли на аэродром Аньцин, расположенный в провинции Аньхой, а российские «медведи» — через Японское море на родную базу.

Минобороны, следуя укоренившемуся в международной практике тренду, заявило, что данное мероприятие не было направлено ни на одну из третьих сторон. Как говорится, решайте сами, к кому в гости, если потребуются, полетят российские «медведи» со своими китайскими коллегами.

Тонкий намек

Безусловно, этот вылет вновь всколыхнул иностранных наблюдателей, заставив их говорить о существовании некоего российско-китайского военного союза. Его существование, по мнению ряда западных обозревателей, как раз и подтверждают как подобные полеты, так и масса совместных учений сухопутных и морских сил.

Однако и Россия, и Китай отрицают существование закрепленных на бумаге договоренностей военного характера, при этом продолжая демонстрировать весьма согласованные по месту и времени мероприятия. Впрочем, данный полет выделяется на фоне ранее проведенных подобных маневров сразу двумя заметными событиями.

В первую очередь хочется отметить расстановку сил на протяжении всего маршрута следования авиационной группы. Ракетоносцы практически все время были прикрыты самолетами истребительной авиации. В Японском море это были российские истребители, в Восточно-Китайском — истребители ВВС НОАК, работавшие с береговых аэродромов. Дальность полета задействованных Су-35С и Су-30 (полученных Пекином у России, а также построенных на собственных предприятиях) позволяет им работать на значительном удалении от аэродромов базирования, а возможность осуществлять дозаправку топливом в воздухе (что пока еще не отрабатывалось в рамках совместных полетов, но, очевидно, время для этого тоже настанет) еще больше расширяет районы их применения.

То есть, данный полет показал, что вопрос защиты ракетоносцев от воздействия истребителей противника практически решен. А это, на минуточку, очень серьезный сигнал всем тем странам, которые намерены использовать в данном регионе свой авианосный флот. Кроме того, о «противоавианосном» характере вылета российских и китайских ракетоносцев говорит и крайняя точка маршрута, которую посетили самолеты. Это как раз привычный для ВМС США район действий их авианосных ударных соединений, откуда они могут использовать палубную авиацию при противостоянии Китаю в случае спора за Тайвань.

И второе событие, которое следует отметить по результатам проведенного совместного рейда ракетоносной авиации, также непосредственно касается Тайваня. На схеме, представленной Министерством обороны России, острова Сенкаку и Токто отмечены серой штриховкой. В пояснении к схеме указано, что так обозначены спорные территории. И вот, что интересно — остров Тайвань также заштрихован серым цветом.

Можно долго ссылаться на дипломатическую словесную эквилибристику относительно того, чьей территорией Москва считает Тайвань, но Генштаб ВС РФ на своих картах и схемах уже определился. Как минимум, это весьма тонкий намек различным партнерам по политическому диалогу относительно того, какую позицию занимает Россия в отношении острова, отколовшегося от Поднебесной. А аргументом к этой позиции как раз и выступает способность ракетоносной авиации летать туда, где может решаться судьба значительной части мира.

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россия китай авиация алексей суконкин
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