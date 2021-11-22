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Подорожание шоколада и конфет ожидается в России с 1 декабря

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 10:34
Экономика
Подорожание шоколада и конфет ожидается в России с 1 декабря
unsplash.com  /  Claudiu Hegedus

Москва, 22 ноября. Крупнейшие российские производители кондитерских изделий предупредили розничные сети о повышении цен на свою продукцию в преддверии Нового года, сообщают «Известия».

В начале ноября ретейлеры получили письмо от компании «Акконд». В нем она известила о намерении с 1 декабря увеличить стоимость различных товаров от 5 до 20%.

«Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность», — объясняет ситуацию Минсельхоз.

О росте цен на продукцию объявили и другие кондитерские предприятия. Они тоже направляют запросы в торговые сети на увеличение розничной стоимости продукции, уточняет «ФедералПресс».

Тем временем в преддверии Нового года на 30% подорожала лососевая икра. Впервые стоимость деликатеса превысила 5 тысяч рублей за килограмм.

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шоколад конфеты рост цен торговые сети ретейл кондитеры акконд
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