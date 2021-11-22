На западе Ирана прошел марш протеста в связи с нехваткой воды

Шехре-Корд, 22 ноября. Свыше тысячи иранцев прошли маршем к офису губернатора западной провинции Чехармехаль и Бахтиария в административном центре Шехре-Корд в связи с затянувшейся проблемой нехватки питьевой воды.

Шествие состоялось 21 ноября на фоне схожей акции в городе Исфахан, столице одноименной провинции. Протестующие выразили свой гнев по поводу уменьшения полноводности реки Зайендеруд за счет засухи и водозабора на нужды сельского хозяйства других регионов Ирана и отказывались расходиться до тех пор, пока «вода не вернется в реку».

November 21 - Shahrekord, central #Iran

Locals in this & other cities of Chaharmahal & Bakhtiari province took to the streets protesting the regime's destructive policies of rerouting local rivers that have devastated people's lives.#IranProtests pic.twitter.com/h9R0r25uNL — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) November 21, 2021

В ходе обеих демонстраций население скандировало лозунги против отвода воды из своих провинций и соответствующих оросительных проектов. Костяком протестов стали фермеры, которые столкнулись с гибелью урожая пшеницы и ячменя из-за недостаточных возможностей для полива, особенно на фоне засухи. В знак солидарности к ним присоединились рядовые жители, обнаружившие иссушение собственных колодцев.

Nov. 13 - Isfahan, central #Iran

Farmers and locals in Isfahan continued their #IranProtests for the 5th consecutive day. They want the regime to open the dams that block water into Zayandehrud River.

The protesters are marching on the banks and inside the now dry river. pic.twitter.com/Yfql6CI3Y8 — Iran News Wire (@IranNW) November 13, 2021

Иран традиционно является одним из самых засушливых регионов на планете, обходя по этому показателю даже Сирию, Ирак и Иорданию. Население этих стран потребляет больше воды, чем выпадает с осадками и скапливается в водоемах, в результате чего их жители активно осваивают подземные водоносные горизонты. Их истощение, в свою очередь, ведет к пересыханию рек, озер, водохранилищ. Вслед за этим протекает процесс деградации почв.

Иордания, к примеру, этой осенью столкнулась с пересыханием плотин и общим дефицитом воды в 40 миллионов кубических метров, в результате чего плодородный регион у реки Иордан оказался в опасности. Для спасения ситуации власти разрешили частным фермерам рыть собственные колодцы, что ранее запрещалось, а также пошли на сделку с Израилем.

#Mondaymotivation read: #Israel ???????? and #Jordan ???????? to sign an agreement in the energy and water sector, mediated by the United Arab Emirates ????????.



This cooperation deal will help both countries in addressing #climatecrisis issues.https://t.co/A6nHG6yMIW — Israel in India (@IsraelinIndia) November 22, 2021

Сирия и Ирак расположены в так называемом «Плодородном полумесяце» — зоне вдоль рек Тигр, Евфрат, и побережья Средиземного моря. Во многом фертильность этих земель обусловлена осадками в зимний период, однако последние зимы оказались необычайно сухими, что спровоцировало руководства этих стран расширить добычу подземных вод. В результате усугубляются долгосрочные последствия засухи, и проблема зацикливается на самой себе.

За последние 50 лет иранское население выросло с 28,9 миллиона человек до 85,5 миллиона. Подобный рост при ограниченных региональных ресурсах делает жителей республики чувствительными к погодным колебаниям, которые теоретически могут угрожать продовольственной безопасности.

Протесты по поводу нехватки воды происходят в Иране регулярно. Так, в июле они наблюдались в южной провинции Хузестан — жители требовали прервать подачу воды из реки Карун в другие регионы. Митингующие перекрыли дороги и подожгли шины, однако до столкновений с полицией не дошло: правоохранители в скором времени разблокировали все пути сообщения.

#ایران_بریفینگ / شامگاه پنجشنبه ۲۴ تیر۱۴۰۰ در ادامه اعتراضات مردم حمیدیه #اهواز در اعتراض به #قطعی_آب و #قطعی_برق و #بیکفایتی_مسئولین_و_نظام و خشکاندن رودها و تالابها و‌ تلفت شدن محصولا کشاورزی و احشام در خیابانهای شهر تظاهرات کردند. pic.twitter.com/JllUD4NX3p — Iran Briefing (@irbriefing) July 15, 2021

После этих событий новоизбранный президент Эбрахим Раиси созвал специальное заседание, в ходе которого поручил чиновникам выработать краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы решения водной проблемы в провинции. В частности, акцент был сделан на возведении новых опреснительных установок и выделении дополнительных средств для водно- и электроэнергетического сектора региона.