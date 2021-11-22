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На западе Ирана прошел марш протеста в связи с нехваткой воды

Весь мир
На западе Ирана прошел марш протеста в связи с нехваткой воды
Global Look Press  /  .Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com - Jed Conklin/ZUMAPRESS.com

Шехре-Корд, 22 ноября. Свыше тысячи иранцев прошли маршем к офису губернатора западной провинции Чехармехаль и Бахтиария в административном центре Шехре-Корд в связи с затянувшейся проблемой нехватки питьевой воды.

Шествие состоялось 21 ноября на фоне схожей акции в городе Исфахан, столице одноименной провинции. Протестующие выразили свой гнев по поводу уменьшения полноводности реки Зайендеруд за счет засухи и водозабора на нужды сельского хозяйства других регионов Ирана и отказывались расходиться до тех пор, пока «вода не вернется в реку».

В ходе обеих демонстраций население скандировало лозунги против отвода воды из своих провинций и соответствующих оросительных проектов. Костяком протестов стали фермеры, которые столкнулись с гибелью урожая пшеницы и ячменя из-за недостаточных возможностей для полива, особенно на фоне засухи. В знак солидарности к ним присоединились рядовые жители, обнаружившие иссушение собственных колодцев.

Иран традиционно является одним из самых засушливых регионов на планете, обходя по этому показателю даже Сирию, Ирак и Иорданию. Население этих стран потребляет больше воды, чем выпадает с осадками и скапливается в водоемах, в результате чего их жители активно осваивают подземные водоносные горизонты. Их истощение, в свою очередь, ведет к пересыханию рек, озер, водохранилищ. Вслед за этим протекает процесс деградации почв.

Иордания, к примеру, этой осенью столкнулась с пересыханием плотин и общим дефицитом воды в 40 миллионов кубических метров, в результате чего плодородный регион у реки Иордан оказался в опасности. Для спасения ситуации власти разрешили частным фермерам рыть собственные колодцы, что ранее запрещалось, а также пошли на сделку с Израилем.

Сирия и Ирак расположены в так называемом «Плодородном полумесяце» — зоне вдоль рек Тигр, Евфрат, и побережья Средиземного моря. Во многом фертильность этих земель обусловлена осадками в зимний период, однако последние зимы оказались необычайно сухими, что спровоцировало руководства этих стран расширить добычу подземных вод. В результате усугубляются долгосрочные последствия засухи, и проблема зацикливается на самой себе.

За последние 50 лет иранское население выросло с 28,9 миллиона человек до 85,5 миллиона. Подобный рост при ограниченных региональных ресурсах делает жителей республики чувствительными к погодным колебаниям, которые теоретически могут угрожать продовольственной безопасности.  

Протесты по поводу нехватки воды происходят в Иране регулярно. Так, в июле они наблюдались в южной провинции Хузестан — жители требовали прервать подачу воды из реки Карун в другие регионы. Митингующие перекрыли дороги и подожгли шины, однако до столкновений с полицией не дошло: правоохранители в скором времени разблокировали все пути сообщения.

После этих событий новоизбранный президент Эбрахим Раиси созвал специальное заседание, в ходе которого поручил чиновникам выработать краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы решения водной проблемы в провинции. В частности, акцент был сделан на возведении новых опреснительных установок и выделении дополнительных средств для водно- и электроэнергетического сектора региона.

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