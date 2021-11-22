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Политик Клинцевич объяснил свои сомнения в версии столкновения АПЛ «Курск» с подлодкой НАТО
Политика
Политик Клинцевич объяснил свои сомнения в версии столкновения АПЛ «Курск» с подлодкой НАТО
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич прокомментировал появившуюся в СМИ версию, что атомная подлодка «Курск» могла погибнуть от столкновения с подводной лодкой НАТО. Такую версию в интервью РИА Новости выдвинул экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Он смоделировал ситуацию, при которой российская подводная лодка «Курск» могла погибнуть от столкновения с натовской субмариной.

АПЛ «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли. По официальной версии, гибель российской подлодки стала следствием взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

Адмирал Попов в интервью заявил, что «Курск» мог столкнуться с подлодкой НАТО, название которой ему известно «с вероятностью в 90%». По предположению адмирала, натовская субмарина следила за «Курском» и слишком близко приблизилась к российской АПЛ, вследствие чего произошло столкновение, имевшее фатальные последствия.

По утверждению Попова, сигналы SOS в тот день подавал не «Курск», а находившаяся рядом и также получившая повреждения подлодка НАТО. Экс-командующий Северным флотом также заявил, что противолодочная авиация российских ВМФ обнаружила натовскую подлодку у берегов Норвегии.

Политик Клинцевич объяснил свое сомнение в версии столкновения АПЛ «Курск» с подлодкой НАТО
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Комментируя заявление Попова, политик Франц Клинцевич отметил, что считает необходимым рассматривать все версии, но продолжает придерживаться официального взгляда на те трагические события.

«Адмирал Попов — это суперпрофессионал, и, конечно, не мне с ним по этому поводу спорить, тем более что я не флотский офицер, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Но, честно говоря, у меня есть некоторые сомнения в этой версии. Когда все это произошло, я был депутатом Госдумы, и мы тогда изучили огромное количество документов, ознакомились с разными точками зрения, выслушали все предположения. Да, теоретически тогда рассматривалась версия, что к трагедии могло привести какое-то внешнее воздействие на нашу подлодку или столкновение. Но, когда «Курск» подняли, и еще до этого, когда лодку изучали водолазы, появилась информация, что согласно полученным данным причиной аварии стало не столкновение, а взрыв. Эксперты утверждали, что причиной взрыва стала детонация боезапаса из-за не до конца вышедшей из торпедного аппарата ракеты».

Официальная версия, которая предполагает, что к трагедии привел технический сбой, по словам Клинцевича, представляется ему вполне логичной.

«Тем не менее я не исключаю, что, возможно, изначально была и какая-то внешняя причина, хотя меня немного смущает, что эта версия не звучала в официальных докладах и не вошла в окончательную версию», — резюмировал свою позицию Франц Клинцевич.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских и зарубежных СМИ, в районе учений в августе 2000 года, во время которых погиб «Курск», находились американские атомные подлодки Memphis и Toledo, а также британская субмарина Splendid. НАТО отказалась подтвердить, что какая-то из этих субмарин получила повреждения.

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Все новости / Политика / Политик Клинцевич объяснил свои сомнения в версии столкновения АПЛ «Курск» с подлодкой НАТО
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