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Сенатор Пушков назвал новой реальностью действия мародеров в США

Политика
Сенатор Пушков назвал новой реальностью действия мародеров в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал инцидент в Сан-Франциско, когда мародеры разграбили элитные бутики.

По словам сенатора, американских борцов за равноправие и «черные жизни, имеющие значение», отличает изысканный вкус.

«Их этническую принадлежность полиция не сообщает, но вряд ли тут что-то неожиданное. Причем вот этот бутик бодро разграбили 15–20 "борцов за справедливость"», — пишет Пушков в Telegram-канале.

Как уточнил сенатор, свидетели происшествия назвали это безумием, но в действительности так теперь выглядит новая реальность в США с весны 2020 года.

Ранее Пушков подчеркнул напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Он прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Также сенатор ответил на высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера, по словам которого отношения Москвы и стран Запада испытывают напряженность более серьезную, чем во времена холодной войны. По его словам, ситуация обострилась давно, передает НСН.

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