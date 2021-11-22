Сенатор Пушков назвал новой реальностью действия мародеров в США

Москва, 22 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал инцидент в Сан-Франциско, когда мародеры разграбили элитные бутики.

По словам сенатора, американских борцов за равноправие и «черные жизни, имеющие значение», отличает изысканный вкус.

«Их этническую принадлежность полиция не сообщает, но вряд ли тут что-то неожиданное. Причем вот этот бутик бодро разграбили 15–20 "борцов за справедливость"», — пишет Пушков в Telegram-канале.

Как уточнил сенатор, свидетели происшествия назвали это безумием, но в действительности так теперь выглядит новая реальность в США с весны 2020 года.

Ранее Пушков подчеркнул напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Он прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Также сенатор ответил на высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера, по словам которого отношения Москвы и стран Запада испытывают напряженность более серьезную, чем во времена холодной войны. По его словам, ситуация обострилась давно, передает НСН.