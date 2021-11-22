Политолог Грациани: публикация диппереписки Лаврова не скажется на «нормандском формате»

Рим, 22 ноября. Публикация переписки МИД России с Германией и Францией не окажет существенного влияния на работу в «нормандском формате», заявил председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По его словам, куда более серьезную проблему составляет уровень доверия между сторонами диалога. Ситуация ухудшилась на фоне обострения миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей.

«Что касается доверия — очень важного элемента в любом переговорном процессе, — я считаю, что все заинтересованные стороны должны "сделать шаг назад" и выработать более прагматичный подход», — сказал политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему решил опубликовать свою переписку с европейскими коллегами. По его словам, суть диалога ясно дает понять, что Киев намеренно уклоняется от выполнения Минских соглашений.

О ситуации также высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Спикер отметил, что это решение нетрадиционное для дипломатии. Однако того требовала ситуация, сообщила Национальная служба новостей.