Аналитик Деев назвал причины падения цен на нефть

Падение цен может продержаться в течение одного-двух месяцев, когда пройдет очередная волна пандемии в Европе — после этого спрос на сырье может вырасти, что станет стимулом для увеличения котировок. Об этом ФАН заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75,19 доллара за баррель.

«Цены на нефть опустились в прошедшие выходные из-за ряда новостей. Во-первых, в Европе, очевидно, начинается новая волна пандемии — Австрия объявила национальный локдаун, Германия и другие страны сохраняют и ужесточают ряд ограничений на передвижение граждан, стремительно растет заболеваемость коронавирусом во Франции. Эти события гарантированно могут снизить спрос на нефть в ЕС, что и отражается на ценах», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, второе обстоятельство — это намерение США и других стран использовать стратегические запасы сырья, чтобы снизить рост стоимости топлива. Штаты обратились к государствам, которые являются крупнейшими потребителями черного золота в мире. У США стратегические запасы составляют порядка 700 миллионов баррелей, у Китая — 475 миллионов, у Японии — 324 миллионов, у Южной Кореи — более 70 миллионов, у Индии — почти 40 миллионов баррелей.

«Из всех этих государств пока только Индия отказалась использовать стратегические запасы, КНР предварительно подтвердила свою солидарность с США, Япония также рассматривает возможность использования запасов для сокращения роста стоимости бензина и дизеля в стране. Если, кроме КНР и Японии, к США присоединится Южная Корея, это будет означать долговременный тренд на снижение нефтяных цен в район 73–76 долларов за баррель», — добавил Артем Деев.

По его мнению, такие цены могут продержаться в течение одного-двух месяцев, когда пройдет очередная волна пандемии в Европе, после этого спрос на сырье может вырасти, что станет стимулом для увеличения котировок.

Ранее США изучали альтернативные способы снижения стоимости черного золота на мировом рынке. Потребность в этом появилась из-за решения ОПЕК+. Альянс не согласился с призывами США нарастить добычу, из-за чего цены сохранились на высоком уровне.