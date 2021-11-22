Сергей Безруков признался, что хотел бы изменить в России

— У Вас сейчас горячая пора: съемки в двух фильмах, только что состоялась премьера в театре, а сегодня завершает работу IV Международный Большой Детский фестиваль. Вы и актер, и режиссер, и худрук театра, и худрук фестиваля — четыре ипостаси. Какая из них важнее? И как удается уделять внимание всему сразу?

— Важно все, иначе не имеет смысла этим заниматься. Иногда в один день приходится совмещать, чередовать все эти роли. Сложно, но возможно. Все приходит с опытом. За много лет я уже привык к такому ритму. Привык не унывать в любых ситуациях, а сейчас, в условиях изменившегося мира, это особенно важно. Мир действительно серьезно поменялся — из-за пандемии, локдаунов и чудовищных ограничений, которые убивают экономику театра и заставляют нас практически выживать в нынешних реалиях. Но ничего не поделаешь, приходится смириться и терпеливо ждать, что будет дальше. Надеюсь, выживем.