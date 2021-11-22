Сергей Безруков признался, что хотел бы изменить в России

— В прошлом году БДФ прошел в экстремальных условиях — на пике заболеваемости и ограничений, онлайн. В этом году было легче? Удалось ли провести его так, как мечталось?
— Да, учитывая ситуацию, нам удалось воплотить задуманное процентов на 95. Наш фестиваль открылся 1 сентября, мы успели привезти в Москву большое количество коллективов еще до локдауна. Программа Большого Детского фестиваля в этом году была обширная, представили 93 творческих проекта: спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирк, детскую литературу. Пять спектаклей не смогли приехать из-за ограничений, наше детское жюри смотрело и оценивало их в видеозаписи, но в основном все получилось. К великому сожалению, финал фестиваля, который мы должны были по традиции провести в рамках Санкт-Петербургского культурного форума, из-за ограничений и отмены самого форума пришлось перенести в Москву. Тем не менее церемония закрытия, придуманная режиссером Романом Боклановым, состоится в том виде, как и была задумана, но на сцене Московского Губернского театра мы сегодня подведем итоги нашего фестиваля. Победителей у нас выбирает детское жюри, ребята от 6 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены. Я наблюдал за их голосованием, и, как и в предыдущие годы, отметил, что многое из той программы, что мы подготовили, им действительно понравилось. Хотя есть и много неожиданных решений, но мы не вправе их менять, потому что на нашем фестивале все решают дети.