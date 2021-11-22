ВСУ впервые применили американские ПТРК Javelin в Донбассе

Киев, 22 ноября. Подразделения ВСУ впервые применили полученные от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin в ходе боевых действий в Донбассе.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил изданию Military Times, что украинские военнослужащие использовали ПТРК американского производства против защитников Донбасса. Он также заявил, что ракетные комплексы Javelin вместе с турецкими ударными беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ЛДНР.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил странам НАТО увеличить поставки вооружений в ВСУ. Стоит отметить, что сейчас Запад весьма ограниченно помогает Киеву в военном плане, передает Infox.