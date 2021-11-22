Группа BTS впервые победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards

Лос-Анджелес, 22 ноября. K-pop группа BTS стала первым азиатским коллективом, который победил в номинации «Артист года» на престижной музыкальной премии American Music Awards 2021. Среди номинантов была в том числе и Ариана Гранде.

Группа BTS вырвала победу в номинации из рук Дрейка, Оливии Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. Ежегодная премия состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

До победы в одной из номинаций American Music Awards 2021 группа BTS становилась лидером рейтинга Billboard Hot 100. До этого ни одному южнокорейскому коллективу не удавалось добиться таких высот. Представители k-pop жанра претендовали на «Грэмми», но в итоге завоевать награду не смогли.

Ежегодная музыкальная премия American Music Awards проводится с 1973 года. На 49-й по счету церемонии награждали самых популярных артистов, отмечали самые запоминающиеся синглы и альбомы года.

Южнокорейская группа BTS не в первый раз привлекает к себе внимание широкой аудитории. Музыкальный коллектив исполнил хит Permission to Dance на сессии Генассамблеи ООН и собрал рекордное количество просмотров.