Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 11:33
11:31
Политика
Члены Вышеградской группы обсудят кризис на польско-белорусской границе в Будапеште
11:27
Политика
ВОЗ передала мигрантам на границе Белоруссии и Польши первую гумпомощь
11:27
Шоу-бизнес
Режиссер Бортко рассказал о сложном характере актрисы Нины Руслановой
11:26
Общество
Журнал Marie Claire выяснил, какой десерт любит королева Елизавета II
11:21
Происшествия
Третий ребенок скончался после отравления многодетной семьи в Ростовской области
11:21
Общество
Прощание с актрисой Ниной Руслановой состоится 24 ноября
11:20
Экономика
Аналитик Деев назвал причины падения цен на нефть
11:20
Общество
Врачи обнаружили заражение на месте ожогов пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой
11:20
Происшествия
СК начал проверку после отравления жителей Новосибирской области в кафе
11:19
Весь мир
На западе Ирана прошел марш протеста в связи с нехваткой воды
Все новости

Группа BTS впервые победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 10:12
Общество
Группа BTS впервые победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards
wikipedia.org  /  Bulletproof7bts / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 22 ноября. K-pop группа BTS стала первым азиатским коллективом, который победил в номинации «Артист года» на престижной музыкальной премии American Music Awards 2021. Среди номинантов была в том числе и Ариана Гранде.

Группа BTS вырвала победу в номинации из рук Дрейка, Оливии Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. Ежегодная премия состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

До победы в одной из номинаций American Music Awards 2021 группа BTS становилась лидером рейтинга Billboard Hot 100. До этого ни одному южнокорейскому коллективу не удавалось добиться таких высот. Представители k-pop жанра претендовали на «Грэмми», но в итоге завоевать награду не смогли.

Ежегодная музыкальная премия American Music Awards проводится с 1973 года. На 49-й по счету церемонии награждали самых популярных артистов, отмечали самые запоминающиеся синглы и альбомы года.

Южнокорейская группа BTS не в первый раз привлекает к себе внимание широкой аудитории. Музыкальный коллектив исполнил хит Permission to Dance на сессии Генассамблеи ООН и собрал рекордное количество просмотров.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Группа BTS впервые победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards
премия bts артист года american music awards
Комментировать