Правящая партия Венесуэлы одержала победу на региональных выборах

Каракас, 22 ноября. Правящая партия Венесуэлы одержала победу в 20 из 23 штатов страны в ходе региональных выборов, которые состоялись в стране 21 ноября.

По словам президента Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кальсадильи, после подсчета 90% голосов представители Объединенной социалистической партии (PSUV) лидируют в губернаторской гонке в 20 из 23 штатов.

Кандидаты от оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (MUD) обеспечили себе лидерство в штатах Кохедес и Сулия. Партия «Соседская сила» (FV) обеспечила себе пост губернатора в штате Нуэва-Эспарта.

#Venezuela



Selon le Conseil national électoral (CNE), le chavisme remporte 20 des 23 États en jeu aux élections régionales du 21 novembre, avec une participation de 41% du corps electoral. pic.twitter.com/H96AIO02JX — Christophe Ventura (@Chr_Ventura) November 22, 2021

Педро Кальсадилья сообщил, что процесс голосования, в котором приняли участие 41,8% зарегистрированных избирателей, прошел спокойно и «без существенных нарушений».

Об успехе прошедших выборов сообщил и президент страны Николас Мадуро.

«Ничто не мешало избирательному процессу. Международные наблюдатели свободно перемещаются по всей стране для проверки избирательного процесса. Это победа скромного народа, благородного народа Венесуэлы, который пережил жестокую войну», — сказал он.

Президент обратился ко всем политическим силам, выразив надежду на то, что выборы станут залогом начала политического диалога и национального воссоединения, направленного на процветание народа Венесуэлы.

Le reitero mi llamado a las candidatas y candidatos electos de la oposición, para avanzar en el diálogo político y la reunificación nacional. Les tiendo mis manos, para trabajar unidos, con buena voluntad y fe, y construir la nueva prosperidad del Pueblo. ¡Diálogo para la acción! pic.twitter.com/PW9SKWV78P — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 22, 2021

Кроме губернаторов в ходе региональных выборов венесуэльцы выбирали 335 мэров, 253 депутатов и 2471 члена местных советов. За ходом выборов следили более 300 международных наблюдателей от различных стран и организаций, включая Россию, ЕС, ООН и американский Центр Картера.

Отличительной особенностью выборов стало то, что впервые за несколько лет в них приняли участие кандидаты от оппозиционных партий, что стало возможным в результате переговоров между правительством страны и оппозицией, которые проходят в столице Мексики при посредничестве Норвегии.