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Протестующие на Украине выдвинули ультиматум об увольнении главы офиса президента Ермака

Политика
Протестующие на Украине выдвинули ультиматум об увольнении главы офиса президента Ермака
president.gov.ua

Киев, 22 ноября. Участники протеста в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом информирует журналистка Юлия Витязева.

В Киеве состоялся очередной митинг противников действующей власти. Протестующие потребовали от Зеленского уволить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, уточнила Витязева в Telegram-канале. Украинцы грозятся устроить 1 декабря масштабную акцию, если условие не будет выполнено. Граждане дали Зеленскому десять дней на его исполнение.

Владимир Зеленский ранее ввел санкции против 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, передает НСН. Президент подписал соответствующий указ.

Зеленский также подтвердил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Президент указал на заинтересованность в переговорах в «нормандском формате».

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украина зеленский протест
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