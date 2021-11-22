Протестующие на Украине выдвинули ультиматум об увольнении главы офиса президента Ермака

Киев, 22 ноября. Участники протеста в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом информирует журналистка Юлия Витязева.

В Киеве состоялся очередной митинг противников действующей власти. Протестующие потребовали от Зеленского уволить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, уточнила Витязева в Telegram-канале. Украинцы грозятся устроить 1 декабря масштабную акцию, если условие не будет выполнено. Граждане дали Зеленскому десять дней на его исполнение.

Владимир Зеленский ранее ввел санкции против 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, передает НСН. Президент подписал соответствующий указ.

Зеленский также подтвердил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Президент указал на заинтересованность в переговорах в «нормандском формате».