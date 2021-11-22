Исследование «Яндекса» показало изменения русского языка за последние 100 лет

Москва, 22 ноября. Аналитики компании «Яндекс» совместно с лингвистами выявили изменения, которые произошли в русском языке за последние 100 лет, сравнив дневниковые записи начала XX и современные блоги.

По словам специалистов, ряд слов, которые употребляются и сейчас, 100 лет назад имели совсем другое значение. Так, слово «капот», которым называют крышку моторного отсека автомобиля, ранее обозначало женское домашнее платье. Кроме того, словом «декрет» ранее называли постановления, имеющие силу закона. «Питомцем» ранее называли не домашних животных, как принято сейчас, а воспитанников.

Также, согласно исследованию «Яндекса», некоторые слова, распространенные на сегодняшний день, 100 лет назад еще не существовали. Так, не было слова «подкаблучник». Оно появилось лишь в начале 1920-х годов и обозначало часть обуви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее предложил регулировать заимствования иностранных слов в русском языке. Речь касается не узкоспециальных терминов или авторских названий, а того языка, который используется повседневно.