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Журналист Ковалевич счел победу Зеленского на выборах заслугой его актерского таланта

Политика
Журналист Ковалевич счел победу Зеленского на выборах заслугой его актерского таланта
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 22 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский смог стать главой государства благодаря своим актерским способностям. С таким мнением выступил автор одного из изданий Дмитрий Ковалевич.

Журналист прокомментировал итоги опроса группы SOCIS. В ходе исследования 42,9% респондентов не нашли различий между действующей властью и предыдущим руководством страны. Еще 32,4% сочли правящих на данный момент политиков худшим вариантом по сравнению с прошлыми. Осенью Зеленский занял первое место в политическом антирейтинге.

Журналист Ковалевич раскрыл хитрый предвыборный трюк президента Зеленского. По мнению автора издания «Украина.ру», глава государства победил в политической борьбе за счет своего актерского таланта.

Журналист Ковалевич счел победу Зеленского на выборах заслугой его актерского таланта
Prt Scr youtube.com / ТНТ

«Фактически президентом его сделали украинские телеканалы и телесериал "Слуга народа", а вернее, киногерой Василий Голобородько, по сюжету случайно ставший президентом. Избирателям импонировал подход Голобородько к управлению страной, его борьба с коррупцией и стремление избавить Украину от внешнего контроля западных посольств и банкиров из МВФ», — пояснил Ковалевич.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев указал на серьезные ошибки президента Украины, передает Национальная служба новостей. Зеленский может повторить судьбу экс-главы государства Виктора Януковича, убежден эксперт.

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украина выборы зеленский
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