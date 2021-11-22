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Военнослужащие ВС РФ впервые начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

Армия
Военнослужащие ВС РФ впервые начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 22 ноября. Российские военнослужащие приступили к патрулированию линии разграничения между зонами контроля РФ и международной коалиции во главе с США в Сирии.

Представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов сообщил, что ранее военнослужащими ВС РФ указанные территории не патрулировались. Он также добавил, что там могут находиться спящие террористические ячейки. Кудинов подчеркнул, что основная задача российских военных в Сирии — показать населению свое присутствие.

«Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что США намерены сохранить свои войска на Ближнем Востоке. В частности, речь идет об американском военном контингенте в Ираке, а также о подразделениях в Сирии, которые были развернуты там Вашингтоном без одобрения властей страны.

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Сирия минобороны рф патрулирование
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