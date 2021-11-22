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Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о двух перенесенных операциях на лице

Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о двух перенесенных операциях на лице
Кадр из сериала «Мажор»

Москва, 22 ноября. Поклонники около года назад критиковали актера Павла Прилучного за изменившийся в худшую сторону внешний вид. Они просили звезду сериала «Мажор» похудеть из-за отекшего лица, но оказалось, что дело было в опухоли и кистах.

Прилучный спустя год заговорил о перенесенных на лице операциях. Он объяснил поклонникам, что выглядел плохо не из-за ожирения. На его лице обнаружили опухоль, которую срочно пришлось удалять. Именно новообразование испортило его внешность.

«Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять», — пояснил Прилучный в интервью Георгию Иващенко.

Актер отметил, что практически не обращает внимание на сплетни, которые распространяются в Сети о его личной жизни. Но когда он увидел обвинения в ожирении, испытал неприятные чувства. Прилучный считает, что сначала нужно разобраться в ситуации, а затем что-либо писать в интернете.

Осенью прошлого года Прилучного избил бизнесмен Владимир Семенов. После инцидента экс-муж актрисы Агаты Муцениеце попал в больницу с переломом костей лицевого скелета, пишет «Вечерняя Москва».

В середине октября Прилучный привлек внимание подписчиков в Instagram пикантными снимками с актрисой Дарьей Мельниковой. Звезды театра и кино сыграли главные роли в фильме «Соври мне правду».

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