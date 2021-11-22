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Якутских школьников перевели на удаленку из-за 50-градусных морозов

Общество
Якутских школьников перевели на удаленку из-за 50-градусных морозов
pexels.com  /  Katerina Holmes

Якутск, 22 ноября. Школьники в десяти селах Усть-Алданского района Якутии освобождены в понедельник от посещения уроков и переведены на дистанционный формат обучения из-за сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Температура воздуха в Якутии опустилась до существенно низких отрицательных значений. В селе Огородтах наблюдается похолодание до −45 градусов. В селах Бяди, Дюпся, Усун-Кюель, Кептени, Маягас, Дыгдал, Эселях и Балыктах уличные термометры показывают около −46...−49 градусов. Самый низкий показатель зафиксировали в селе Кылайы, где похолодало до −50 градусов.

«Сегодня, 22 ноября, в десяти наслегах (сельское поселение. — Прим. ред.) Усть-Алданского района объявлен актированный день. Всего по улусу (району. — Прим. ред.) 695 учащихся переведены на дистанционное обучение», — заявили в пресс-службе.

В местном управлении образования рассказали, что освобождение от посещения занятий получили учащиеся с первого по пятые классы, в некоторых селах в зависимости от погодных условий — по седьмые и восьмые классы, сообщает ТАСС.

В Якутске тем временем столбик термометра установился на отметке 33-35 градусов ниже нуля. Осадков в городе не ожидается, местами в утреннее время наблюдается туман.

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