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ОСАГО для курьеров, новые штрафы и другие вопросы ПДД обсудят в «Патриоте»
Общество
ОСАГО для курьеров, новые штрафы и другие вопросы ПДД обсудят в «Патриоте»
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

В компетенцию местных властей передадут 38 составов административных правонарушений ПДД, включая выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости. Как местные власти распорядятся новыми возможностями, ждать ли водителям новых камер и штрафов?

Где ошибся Саид Губденский, устроивший смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве? На каких улицах Петербурга появятся дополнительные зоны платной парковки? Союз потребителей предложил ввести отдельное ОСАГО для курьеров. Поможет ли это дисциплинировать доставщиков и их нанимателей?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и доцент ИТМО, директор по развитию ООО «Дорнадзор» Петр Атаев.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в понедельник, 22 ноября, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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