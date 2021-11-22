ОСАГО для курьеров, новые штрафы и другие вопросы ПДД обсудят в «Патриоте»

В компетенцию местных властей передадут 38 составов административных правонарушений ПДД, включая выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости. Как местные власти распорядятся новыми возможностями, ждать ли водителям новых камер и штрафов?

Где ошибся Саид Губденский, устроивший смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве? На каких улицах Петербурга появятся дополнительные зоны платной парковки? Союз потребителей предложил ввести отдельное ОСАГО для курьеров. Поможет ли это дисциплинировать доставщиков и их нанимателей?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и доцент ИТМО, директор по развитию ООО «Дорнадзор» Петр Атаев.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в понедельник, 22 ноября, в 17:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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