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Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Спорт
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
wikipedia.org  /  Dacoucou/CC BY-SA 4.0

Москва, 22 ноября. Лидер мужской сборной России Даниил Медведев остался на втором месте в обновленном рейтинге Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP).

Пресс-служба ATP представила на официальном сайте обновленный рейтинг организации, лидерство в котором продолжает удерживать серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте. Примечательно, что действующий победитель Открытого чемпионата США впервые в карьере закончил год в топ-2 рейтинга ATP.

Третью строчку занимает немецкий теннисист Александр Зверев. Соотечественник Медведева Андрей Рублев располагается на пятом месте в рейтинге ATP. Еще один россиянин Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-ю позицию.

Накануне Медведев уступил в финальном матче итогового турнира ATP Звереву. Встреча в Турине, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась победой третьей ракетки мира в двух сетах.

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