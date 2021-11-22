«Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди

Важные праздники, события прошлого и интересные факты — все это в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня праздник всех мужчин, ведь каждый из них — чей-то сын. День сына пока не имеет устоявшихся традиций и даже истории появления. Но не стоит забывать, что приятные слова в сторону своего ребенка могут быть сказаны и без повода.

22 ноября чествуют всех знатоков человеческих душ. Профессиональное торжество психологи отмечают уже 27-й год подряд, а спрос на специалистов растет с каждым годом. Например, из-за пандемии коронавируса количество их клиентов увеличилось на 30%.

Ровно 58 лет назад погиб 35-й президент США Джон Кеннеди. Политик был застрелен во время визита в Даллас. Громкое убийство стало почвой и для множества конспирологических теорий. Например, что американского лидера убили представители местных спецслужб или КГБ.

Сегодня день рождения отмечает один из самых ярких представителей русского постмодернизма. О том, кто это, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».