Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 10:00
09:59
Происшествия
Силовики задержали вербовщика ИГИЛ в Омске
09:58
Армия
Военнослужащие ВС РФ впервые начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
09:56
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о двух перенесенных операциях на лице
09:54
Общество
Якутских школьников перевели на удаленку из-за 50-градусных морозов
09:50
Общество
Врач Козловских заявил, что непривитые болеют коронавирусом в 13,5 раза чаще
09:49
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди
09:49
Спорт
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
09:49
Общество
Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:48
Общество
Употребление кофе и чая снижает риск развития деменции
09:45
Общество
Переболевшие простудой могут получить способные защитить от коронавируса Т-клетки
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди

Видео

Важные праздники, события прошлого и интересные факты — все это в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня праздник всех мужчин, ведь каждый из них — чей-то сын. День сына пока не имеет устоявшихся традиций и даже истории появления. Но не стоит забывать, что приятные слова в сторону своего ребенка могут быть сказаны и без повода.

22 ноября чествуют всех знатоков человеческих душ. Профессиональное торжество психологи отмечают уже 27-й год подряд, а спрос на специалистов растет с каждым годом. Например, из-за пандемии коронавируса количество их клиентов увеличилось на 30%.

Ровно 58 лет назад погиб 35-й президент США Джон Кеннеди. Политик был застрелен во время визита в Даллас. Громкое убийство стало почвой и для множества конспирологических теорий. Например, что американского лидера убили представители местных спецслужб или КГБ.

Сегодня день рождения отмечает один из самых ярких представителей русского постмодернизма. О том, кто это, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать