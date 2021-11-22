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Офис партии Саакашвили в Грузии закидали камнями

Политика
Офис партии Саакашвили в Грузии закидали камнями
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Батуми, 22 ноября. Группа неизвестных людей совершила нападение на офис оппозиционной партии экс-главы Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Батуми. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».

Сообщается, что Министерство внутренних дел Грузии в связи с этим начало расследование.

«Неизвестные забросали офис камнями, разбиты окна. На месте находятся полицейские», —рассказали в телекомпании.

Ранее задержанный 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве финансиста Сандро Гиргвлиани и о нанесении тяжких побоев депутату Валерию Гелашвили. Также грузинский политик является фигурантом других дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Вашингтону необходимо ввести санкции против Тбилиси за их «попытки подорвать демократию». Об этом рассказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает наказание сразу по нескольким уголовным статьям.

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саакашвили грузия единое национальное движение
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