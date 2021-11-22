Вильфанд предупредил россиян о резких перепадах температур

Москва, 22 ноября. Резкие перепады температур будут наблюдаться в ряде российских регионов. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в течение недели прогнозируются существенные отрицательные аномалии. Так, в сибирской Эвенкии температура воздуха окажется на 10-11 градусов ниже нормы, достигнув минимальных значений около −31...−38 градусов.

«В центре Красноярского края аномалия −10 градусов, до −34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до минус семи градусов, морозы — до −30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода», — заявил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Кроме того, синоптик отметил, что резкое изменение погодных условий ожидается в Красноярском крае. В центральных и западных районах во вторник температурный фон окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду — на 13-14 градусов выше обычного значения. Вильфанд назвал такую погоду очень теплой.

На Приморье ранее обрушился мощный циклон, из-за которого ухудшились погодные условия. Глава региона Олег Кожемяко на фоне этого предложил сократить рабочий день.