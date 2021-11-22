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Ростех сделает перспективный ударный вертолет опционально пилотируемым

Армия
Ростех сделает перспективный ударный вертолет опционально пилотируемым
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 22 ноября. Перспективный российский ударный вертолет будет опциально пилотируемым, а также будет подключен к общему информационному полю, заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский.

В интервью ТАСС он сообщил, что в первую очередь боевая машина будущего должна быть опционального пилотируемой, в том числе предусматривать беспилотный вариант управления. Кроме того, вертолет должен иметь информационное взаимодействие между различными летательными аппаратами и наземными пунктами управления.

«Также это универсальность применения того или иного вооружения, которое можно вешать на разные типы летательных аппаратов, то есть унификация вооружения», — рассказал Богинский.

Ранее сообщалось, что предприятия холдинга «Вертолеты России» сосредоточены на удовлетворении потребностей своего основного заказчика – Минобороны РФ. Отмечается, что продукция компания также поставляется силовым ведомствам.

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