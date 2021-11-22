Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро

Москва, 22 ноября. Мировые валюты укрепляются по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи после открытия торгов.

Биржевой курс доллара утром понедельника оказался на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущей сессии. Он достиг показателя в 73,45 рубля за валютную единицу. Мировая резервная валюта растет на фоне ожидания ужесточения политики ФРС.

В свою очередь евро подорожал на 0,5 копейки и составил 83,02 рубля. Европейская валюта восстанавливается после продолжительного ослабления, когда она падала ниже отметки в 82,25 рубля.

Рубль испытывает влияние нескольких факторов риска нынешней осенью. Их перечислила аналитик Анна Зайцева. По ее мнению, основной угрозой станет запрет американской палаты представителей на операции с российским суверенным долгом.

Согласно недавнему опросу, 37% россиян считают, что доллар в следующем году перешагнет границу в 80 рублей, а евро – в 90. Еще 16% респондентов считают, что основные валюты могут перешагнуть за 100 рублей, сообщает INFOX.