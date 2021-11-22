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Европарламентарий Бек не исключил, что давление США помешает запуску «СП-2»

Политика
Европарламентарий Бек не исключил, что давление США помешает запуску «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Страсбург, 22 ноября. Давление США, Франции и Италии может помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

Политик прокомментировал вероятность срыва ввода в эксплуатацию «СП-2». По его словам, новый газопровод все же будет запущен, поскольку это отвечает интересам Германии.

«Существует небольшая вероятность того, что проект может быть сорван не из-за давления Польши, а из-за давления Франции, Италии и США», — поделился парламентарий с «Лентой.ру».

Немецкий регулятор ранее отказался комментировать возможность переноса запуска «Северного потока — 2» на март 2022 года. Сертификация газопровода возобновится после передачи основного капитала Nord Stream 2 AG в собственность новой дочерней компании, зарегистрированной в ФРГ.

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