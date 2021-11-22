Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. При этом правила НАТО запрещают поставки оружия в регионы, где идут боевые действия.

На какие цели обрушатся ракеты Javelin в Донбассе? Сколько мирных граждан уже погибли на Украине в ходе гражданской войны? Должна ли Россия в ответ на поставки американского оружия поддержать республики Донбасса и каким образом? Каково соотношение сил в регионе и есть ли шанс остановить войну?

Как указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке изменит ситуацию в Донбассе? К чему приведет принятие закона «Об основах государственной политики переходного периода», где предусмотрены люстрации жителей Донбасса? Зачем западные СМИ распространяют фантазии о готовности России атаковать Украину?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Игорь Юрьевич Коротченко , российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»;

, российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»; Вячеслав Николаевич Ковтун , директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт»;

, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт»; Яков Кедми, израильский государственный деятель, политолог.

Эфир пройдет в понедельник, 22 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 900 621 60 38