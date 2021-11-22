Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 09:59
09:59
Политика
Журналист Ковалевич счел победу Зеленского на выборах заслугой его актерского таланта
09:59
Происшествия
Силовики задержали вербовщика ИГИЛ в Омске
09:58
Армия
Военнослужащие ВС РФ впервые начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
09:56
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о двух перенесенных операциях на лице
09:54
Общество
Якутских школьников перевели на удаленку из-за 50-градусных морозов
09:50
Общество
Врач Козловских заявил, что непривитые болеют коронавирусом в 13,5 раза чаще
09:49
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди
09:49
Спорт
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
09:49
Общество
Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:48
Общество
Употребление кофе и чая снижает риск развития деменции
Все новости

Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. При этом правила НАТО запрещают поставки оружия в регионы, где идут боевые действия.

На какие цели обрушатся ракеты Javelin в Донбассе? Сколько мирных граждан уже погибли на Украине в ходе гражданской войны? Должна ли Россия в ответ на поставки американского оружия поддержать республики Донбасса и каким образом? Каково соотношение сил в регионе и есть ли шанс остановить войну?

Как указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке изменит ситуацию в Донбассе? К чему приведет принятие закона «Об основах государственной политики переходного периода», где предусмотрены люстрации жителей Донбасса? Зачем западные СМИ распространяют фантазии о готовности России атаковать Украину?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Игорь Юрьевич Коротченко, российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»;
  • Вячеслав Николаевич Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт»;
  • Яков Кедми, израильский государственный деятель, политолог.

Эфир пройдет в понедельник, 22 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 900 621 60 38

Вернуться назад
Все новости / Общество / Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
донбасс украина ковтун коротченко javelin гру кедми
Комментировать