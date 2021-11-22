Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. При этом правила НАТО запрещают поставки оружия в регионы, где идут боевые действия.
На какие цели обрушатся ракеты Javelin в Донбассе? Сколько мирных граждан уже погибли на Украине в ходе гражданской войны? Должна ли Россия в ответ на поставки американского оружия поддержать республики Донбасса и каким образом? Каково соотношение сил в регионе и есть ли шанс остановить войну?
Как указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке изменит ситуацию в Донбассе? К чему приведет принятие закона «Об основах государственной политики переходного периода», где предусмотрены люстрации жителей Донбасса? Зачем западные СМИ распространяют фантазии о готовности России атаковать Украину?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Игорь Юрьевич Коротченко, российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»;
- Вячеслав Николаевич Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт»;
- Яков Кедми, израильский государственный деятель, политолог.
Эфир пройдет в понедельник, 22 ноября, в 12:00.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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