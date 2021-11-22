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Российские танки Т-14 «Армата» завершат госиспытания в 2022 году

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 09:16
Армия
Российские танки Т-14 «Армата» завершат госиспытания в 2022 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 22 ноября. Госиспытания новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, заявил исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Александр Шестаков.

Он сообщил, что ежегодно образцы новейшей российской тяжелой техники, которые создаются в рамках проекта «Армата», демонстрируются на форуме «Армия». Речь идет о танке Т-14, боевой машине пехоты (БМП) Т-15, а также ремонтно-эвакуационной машине Т-16.

«В этом году он вышел, как говорится, на финишную прямую. Завершение его госиспытаний запланировано на 2022 год», — рассказал Шестаков.

По его словам, БМП и бронетранспортеры на сегодняшний день преобразуются в универсальную боевую машину. Он добавил, что подобная техника будет способна бороться с низколетящими воздушными целями потенциального противника, в том числе с помощью вооружения с дистанционным управлением.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-14 имеет ряд преимуществ над иностранными аналогами. По словам экспертов, боеспособность ВС РФ значительно повысится после его поступления в войска.

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армата т-14 танк госиспытания
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