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Журнал Marie Claire выяснил, какой десерт любит королева Елизавета II
Общество
Журнал Marie Claire выяснил, какой десерт любит королева Елизавета II
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0

Причуды членов королевского двора бывают разные. И пищевые привычки у них существенно разнятся между собой, но не всегда с народом. Стоит понять, что королевские особы — те же люди со своими вкусовыми предпочтениями, порой очень банальными, пишет Marie Claire

Так, к примеру, выяснилось, что принц Чарльз просто не выносит сладость, которую обожает королева Елизавета II и ее подданные. 

Речь идет об обычном шоколаде. Принц Уэльский его практически презирает. Все дело в том, что он придерживается здорового питания и даже запустил свою линейку органических продуктов Duchy Originals. Минуют рацион Чарльза и другие довольно распространенные продукты.  

«Принц Чарльз не любит шоколад, не любит кофе и чеснок. Мы всегда учитываем это, когда составляем для него меню», — объяснял ранее журналу Hello! бывший королевский шеф-повар Грэм Тинсли.

Также известно, что принц Уэльский увлечен интервальным голоданием. Он ограничивается двумя приемами пищи в день. Через несколько часов после позднего легкого завтрака уже наступает ужин. Также известно, что принц Чарльз ест один и тот же завтрак каждый день.

По мнению королевского писателя Салли Беделла Смита, в утренний рацион Уэльского в будни входят зародыши пшеницы и злаки с медом. После этого он съедает весомую порцию свежих фруктов, а потом пьет чай. По выходным Чарльз позволяет себе позавтракать сырной яичницей по авторскому рецепту поваров Кларенс-хауса. 

Какой десерт любит королева и ненавидит принц Чарльз
wikipedia.org / Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Также любопытно, что в своих поездках наследник престола питается только домашней едой, которую его подчиненные возят с собой. Исключения он делает только во время дегустаций, когда встречается с фермерами или владельцами кафе.

Стоит отметить, что такие правила, скорее, необходимость, чем королевские капризы.

«Он не может рисковать получить расстройство желудка в официальных турах, когда особенно занят», — объяснил бывший личный шеф-повар принца Кэролайн Робб, беседуя в разговоре с Daily Mail.

Королева Елизавета II действительно обожает шоколад. Это подтвердил другой шеф-повар, который ранее с ней работал, — Даррен Макгрейди. Он даже назвал королеву «шокоголиком». 

«Она выбирала все шоколадные десерты из меню», — вспомнил Макгрейди.

В особенности ей нравятся шоколадные трюфели, мусс или шоколадный бисквит, которые она с радостью уплетает за традиционным послеобеденным чаем. 

Ранее сообщалось, как принц Чарльз унизил Диану в 1989 году.

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