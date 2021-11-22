Журнал Marie Claire выяснил, какой десерт любит королева Елизавета II

Причуды членов королевского двора бывают разные. И пищевые привычки у них существенно разнятся между собой, но не всегда с народом. Стоит понять, что королевские особы — те же люди со своими вкусовыми предпочтениями, порой очень банальными, пишет Marie Claire.

Так, к примеру, выяснилось, что принц Чарльз просто не выносит сладость, которую обожает королева Елизавета II и ее подданные.

Речь идет об обычном шоколаде. Принц Уэльский его практически презирает. Все дело в том, что он придерживается здорового питания и даже запустил свою линейку органических продуктов Duchy Originals. Минуют рацион Чарльза и другие довольно распространенные продукты.

«Принц Чарльз не любит шоколад, не любит кофе и чеснок. Мы всегда учитываем это, когда составляем для него меню», — объяснял ранее журналу Hello! бывший королевский шеф-повар Грэм Тинсли.

Также известно, что принц Уэльский увлечен интервальным голоданием. Он ограничивается двумя приемами пищи в день. Через несколько часов после позднего легкого завтрака уже наступает ужин. Также известно, что принц Чарльз ест один и тот же завтрак каждый день.

По мнению королевского писателя Салли Беделла Смита, в утренний рацион Уэльского в будни входят зародыши пшеницы и злаки с медом. После этого он съедает весомую порцию свежих фруктов, а потом пьет чай. По выходным Чарльз позволяет себе позавтракать сырной яичницей по авторскому рецепту поваров Кларенс-хауса.

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Также любопытно, что в своих поездках наследник престола питается только домашней едой, которую его подчиненные возят с собой. Исключения он делает только во время дегустаций, когда встречается с фермерами или владельцами кафе.

Стоит отметить, что такие правила, скорее, необходимость, чем королевские капризы.

«Он не может рисковать получить расстройство желудка в официальных турах, когда особенно занят», — объяснил бывший личный шеф-повар принца Кэролайн Робб, беседуя в разговоре с Daily Mail.

Королева Елизавета II действительно обожает шоколад. Это подтвердил другой шеф-повар, который ранее с ней работал, — Даррен Макгрейди. Он даже назвал королеву «шокоголиком».

«Она выбирала все шоколадные десерты из меню», — вспомнил Макгрейди.

В особенности ей нравятся шоколадные трюфели, мусс или шоколадный бисквит, которые она с радостью уплетает за традиционным послеобеденным чаем.

Ранее сообщалось, как принц Чарльз унизил Диану в 1989 году.