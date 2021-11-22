Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 09:59
09:59
Происшествия
Силовики задержали вербовщика ИГИЛ в Омске
09:58
Армия
Военнослужащие ВС РФ впервые начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
09:56
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о двух перенесенных операциях на лице
09:54
Общество
Якутских школьников перевели на удаленку из-за 50-градусных морозов
09:50
Общество
Врач Козловских заявил, что непривитые болеют коронавирусом в 13,5 раза чаще
09:49
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди
09:49
Спорт
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
09:49
Общество
Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:48
Общество
Употребление кофе и чая снижает риск развития деменции
09:45
Общество
Переболевшие простудой могут получить способные защитить от коронавируса Т-клетки
Все новости

Юристы «Конкорда» готовят иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине

Общество
Юристы «Конкорда» готовят иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 ноября. Издание The Moscow Post опубликовало материал с недостоверными и порочащими сведениями о российском бизнесмене Евгении Пригожине. Юристы компании «Конкорд» подготовили иск к этому СМИ.

Авторы материала заявили, что Пригожин якобы получал денежные средства из бюджета Санкт-Петербурга и тратил их на финансирование партии «Родина». Данная информация не соответствует действительности и не подкреплена должными доказательствами. На фоне этого иск будет подан в ближайшее время.

Согласно статье 49 закона о СМИ, журналист обязан проверять достоверность предлагаемой читателям информации. По данным пресс-службы компании «Конкорд», избежать судебных разбирательств можно в случае внимательного отношения к проверке материалов. Авторы не должны допускать тиражирования ложных данных.

Юристы «Конкорда» готовят иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине
Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин уже прокомментировал появившуюся в СМИ информацию и указал на ее абсурдность. По словам предпринимателя, он не получал деньги из бюджета Северной столицы как минимум 10-15 лет.

«Хочу обратить внимание средств массовой информации, что из бюджета Санкт-Петербурга я денег не получаю и не получал как минимум лет десять-пятнадцать. И уж тем более не тратил их никогда на партию "Родина". Что касается отчислений, то так или иначе связанные со мной компании ежегодно отчисляют в бюджет города суммы, исчисляемые миллиардами рублей», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».

В заключение бизнесмен посоветовал журналистам проверять свои источники, «прежде чем языком чесать».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юристы «Конкорда» готовят иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине
пригожин конкорд the moscow post
Комментировать