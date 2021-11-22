Юристы «Конкорда» готовят иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине

Санкт-Петербург, 22 ноября. Издание The Moscow Post опубликовало материал с недостоверными и порочащими сведениями о российском бизнесмене Евгении Пригожине. Юристы компании «Конкорд» подготовили иск к этому СМИ.

Авторы материала заявили, что Пригожин якобы получал денежные средства из бюджета Санкт-Петербурга и тратил их на финансирование партии «Родина». Данная информация не соответствует действительности и не подкреплена должными доказательствами. На фоне этого иск будет подан в ближайшее время.

Согласно статье 49 закона о СМИ, журналист обязан проверять достоверность предлагаемой читателям информации. По данным пресс-службы компании «Конкорд», избежать судебных разбирательств можно в случае внимательного отношения к проверке материалов. Авторы не должны допускать тиражирования ложных данных.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин уже прокомментировал появившуюся в СМИ информацию и указал на ее абсурдность. По словам предпринимателя, он не получал деньги из бюджета Северной столицы как минимум 10-15 лет.

«Хочу обратить внимание средств массовой информации, что из бюджета Санкт-Петербурга я денег не получаю и не получал как минимум лет десять-пятнадцать. И уж тем более не тратил их никогда на партию "Родина". Что касается отчислений, то так или иначе связанные со мной компании ежегодно отчисляют в бюджет города суммы, исчисляемые миллиардами рублей», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».

В заключение бизнесмен посоветовал журналистам проверять свои источники, «прежде чем языком чесать».