Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален после потасовки в матче с «Детройтом»

Лос-Анджелес, 22 ноября. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс» едва не перерос в массовую драку между спортсменами. Конфликт начался из-за того, что форвард Леброн Джеймс разбил лицо сопернику.

Ситуация на площадке приняла неожиданный оборот в третьей четверти матча. Во время борьбы за мяч нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс локтем ударил по лицу игрока «Детройта» Айзея Стюарта. У соперника пошла кровь, и он решил разобраться с баскетболистом. К конфликту быстро присоединились почти все игроки двух команд, и инцидент едва не перерос в массовую драку.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI