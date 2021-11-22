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Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален после потасовки в матче с «Детройтом»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 09:02
Спорт
Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален после потасовки в матче с «Детройтом»
AP/TASS  /  Mark J. Terrill

Лос-Анджелес, 22 ноября. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс» едва не перерос в массовую драку между спортсменами. Конфликт начался из-за того, что форвард Леброн Джеймс разбил лицо сопернику.

Ситуация на площадке приняла неожиданный оборот в третьей четверти матча. Во время борьбы за мяч нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс локтем ударил по лицу игрока «Детройта» Айзея Стюарта. У соперника пошла кровь, и он решил разобраться с баскетболистом. К конфликту быстро присоединились почти все игроки двух команд, и инцидент едва не перерос в массовую драку.

Главное место в потасовке занимал Стюарт, отчаянно пытавшийся прорваться к Леброну Джеймсу. По итогу рефери удалил обоих баскетболистов до конца игры.

Во время недавнего матча НБА между «Сакраменто» и «Ютой» болельщика стошнило прямо на площадку. По данным местных телеканалов, фанат находился в нетрезвом состоянии и после инцидента был выдворен с арены.

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Леброн Джеймс драка баскетбол видео нба лейкерс детройт
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