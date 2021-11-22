Уилл Смит задолжал наркоторговцу 10 тыс. долларов в начале карьеры

Лондон, 22 ноября. Начало актерской карьеры Уилла Смита ознаменовалось крупной задолженностью по налогам, из-за чего актер принял решение занять 10 тысяч долларов у знакомого наркоторговца.

Чтобы расплатиться, Смит решил попытать счастья в Голливуде и отправиться покорять вершины профессии. По его признанию, затея выглядела безумной.

«Я честно не знаю, чтобы со мной случилось, как бы я отдавал деньги наркодилеру, если бы план провалился», — заявил актер после смеха в зрительном зале во время выступления в лондонском театре Савой.

Однако авантюра увенчалась успехом. В начале 1990-х годов амбициозному юноше досталась роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Позднее пришла широкая популярность после культового фильма «Люди в черном» и кинокартины «Я — легенда».

Недавно историей славы поделилась актриса Сальма Хайек. Знаменитость вспомнила, как в начале карьеры ее уговаривали вернуться к съемкам в мексиканских теленовеллах. На тот момент актрисе казалось, что она никому не нужна в США, но она все равно осталась в Голливуде.