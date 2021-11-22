Авиация ВМФ России нашла столкнувшуюся с «Курском» субмарину у берегов Норвегии

Москва, 22 ноября. Столкнувшаяся с атомной подлодкой «Курск» иностранная субмарина была обнаружена у берегов Норвегии. Ее нашла противолодочная авиация российских ВМФ.

Трагедия с подлодкой «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Субмарина утонула в 175 километрах от Североморска, находясь на глубине 108 метров. Официальная версия гласит, что причиной гибели 118 членов экипажа «Курска» стал взрыв торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

Однако адмирал Вячеслав Попов, который в то время возглавлял Северный флот, придерживается иного мнения. Он уверен, что «Курск» утонул в результате столкновения с субмариной НАТО.

«Она (иностранная подлодка. — Прим. ФАН) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — цитирует его РИА Новости.

Попов ранее заявил, что «с 90-процентной вероятностью» знает название подлодки, с которой столкнулся «Курск». Однако он не может обнародовать эти сведения на широкую публику из-за отсутствия достаточной доказательной базы.