Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 09:59
09:56
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал о двух перенесенных операциях на лице
09:54
Общество
Якутских школьников перевели на удаленку из-за 50-градусных морозов
09:50
Общество
Врач Козловских заявил, что непривитые болеют коронавирусом в 13,5 раза чаще
09:49
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 22 ноября, праздники, факты, люди
09:49
Спорт
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
09:49
Общество
Что обстреливают ВСУ комплексами Javelin в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:48
Общество
Употребление кофе и чая снижает риск развития деменции
09:45
Общество
Переболевшие простудой могут получить способные защитить от коронавируса Т-клетки
09:42
Общество
Эндокринолог Шокур заявила, что коронавирус может спровоцировать развитие диабета
09:35
Общество
Психиатр Марк Поллак назвал главной причиной депрессии постоянное чувство беспокойства
Все новости

Авиация ВМФ России нашла столкнувшуюся с «Курском» субмарину у берегов Норвегии

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 09:28
29304
Армия
Авиация ВМФ России нашла столкнувшуюся с «Курском» субмарину у берегов Норвегии
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 22 ноября. Столкнувшаяся с атомной подлодкой «Курск» иностранная субмарина была обнаружена у берегов Норвегии. Ее нашла противолодочная авиация российских ВМФ.

Трагедия с подлодкой «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Субмарина утонула в 175 километрах от Североморска, находясь на глубине 108 метров. Официальная версия гласит, что причиной гибели 118 членов экипажа «Курска» стал взрыв торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

Однако адмирал Вячеслав Попов, который в то время возглавлял Северный флот, придерживается иного мнения. Он уверен, что «Курск» утонул в результате столкновения с субмариной НАТО.

«Она (иностранная подлодка. — Прим. ФАН) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — цитирует его РИА Новости.

Попов ранее заявил, что «с 90-процентной вероятностью» знает название подлодки, с которой столкнулся «Курск». Однако он не может обнародовать эти сведения на широкую публику из-за отсутствия достаточной доказательной базы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Авиация ВМФ России нашла столкнувшуюся с «Курском» субмарину у берегов Норвегии
норвегия вмф рф попов апл курск
Комментировать