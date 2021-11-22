Дмитрий Кулеба объявил о заслуге Киева в задержке запуска «Северного потока — 2»

Киев, 22 ноября. Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» произошла благодаря усилиям Украины и ее партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Киев с самого начала предпринимал всяческие попытки остановить сначала строительство «СП-2», а теперь сертификацию и запуск. Однако российский трубопровод заработает, и в этом уже никто не сомневается. В это же время Украина и ряд европейских стран пытаются максимально усложнить деятельность «Северного потока — 2».

«"Северный поток — 2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — объявил Кулеба.

Он также в очередной раз упомянул, что Украина, Еврокомиссия и ЕС будут настаивать на запуске «СП-2» на условиях европейского законодательства. Они категорически против каких-либо исключений.

Политолог Евгений Сатановский ранее предупредил, что из-за задержки сертификации «Северного потока — 2» жители европейских стран этой зимой будут мерзнуть. Обвинят в этом, как обычно Россию, однако реальными виновниками этого станут Украина, Польша и ряд других стран.