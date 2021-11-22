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Французский учитель совершил самоубийство после плохого дня в Москве

Происшествия
Французский учитель совершил самоубийство после плохого дня в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 22 ноября. Частный преподаватель из Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы. Труп француза нашла его британская жена, которая тоже работает учительницей.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что мужчина накануне пришел домой с плохим настроением, что заметила его жена. После этого супруга отправилась на улицу, оставив мужа в квартире вместе с ребенком. По приходу она обнаружила тело мужчины.

На данный момент неизвестны конкретные причины, побудившие мужчину наложить на себя руки. В произошедшем будут разбираться российские правоохранительные органы.

Несколько дней назад подросток-шахматист был обнаружен мертвым в своей квартире на Фрунзенской набережной в столице. Сестра 14-летнего москвича считает, что он мог покончить жизнь самоубийством.

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